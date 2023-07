Painkiller: trailer per la miniserie Netflix sul dramma dell'OxyContin negli Stati Uniti

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Painkiller, miniserie con protagonista Matthew Broderick che affronta il tema dell'abuso di antidolorifici che ha vissuto una nuova e pericolosa ondata negli anni scorsi negli Stati Uniti a causa dell'entrata in commercio del farmaco OxyContin, spacciato come semplice antidolorifico.

Dopo il successo di Dopesick su Disney+ e il Leone d'Oro di Tutta la bellezza e il dolore - All the Beauty and the Bloodshed, un altro show sul delicato tema dell'abuso di antidolorifici, nello specifico riguardante il caso Oxycontin scoppiato negli Stati Uniti alla fine degli anni '90. Dopesick ha ricevuto molti riconoscimenti dopo la sua uscita, tra cui per l'interpretazione di Michael Keaton, nei panni di un medico che viene convinto a prescrivere l'ossicodone ai suoi pazienti e che poi finisce per diventarne dipendente lui stesso.

"Painkiller è una serie limitata che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America, mettendo in luce le storie dei responsabili, delle vittime e di coloro che cercavano la verità, le cui vite sono state cambiate per sempre dalla diffusione dell'OxyContin", possiamo leggere nella sinossi.

Painkiller è basato sul libro inchiesta Pain Killer di Barry Meier e sull'articolo del New Yorker Magazine "The Family That Built the Empire of Pain" di Patrick Radden Keefe. La miniserie è diretta da Peter Berg e prodotta esecutivamente da Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney e dai creatori/showrunner/scrittori di Painkiller Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Nel cast, oltre a Broderick nel ruolo di Richard Sackler, il miliardario proprietario dell'azienda farmaceutica Purdue Pharma, ci sono anche Uzo Aduba, Taylor Kitsch, Dina Shihabi e West Duchovny. La data d'uscita è fissata al 10 agosto sulla piattaforma digitale.