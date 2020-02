Palinsesti primavera 2020 Mediaset: confermato Amici, niente Isola dei Famosi e GF

Nella giornata di ieri Mediaset ha annunciato i palinsesti per la prossima primavera. Le novità sono tante, e non mancano le sorprese. Il Biscione infatti partirà senza due dei reality più famosi: l'Isola dei Famosi ed il Grande Fratello, mentre è stato confermato All Together Now.

Confermata la programmazione di Live - Non è la D'Urso ed il Grande Fratello VIP, che resteranno rispettivamente di domenica e lunedì, mentre il Serale di Amici si articolerà su due serate.

Il talent show condotto da Maria De Filippi esordirà venerdì 28 Febbraio, ma tornerà al sabato a partire dalla quarta puntata in programmazione il 21 Marzo.

A Maggio e Giugno ci sarà All Togheter Now, lo show condotto da Michelle Hunziker che tornerà su Canale 5 nonostante gli ascolti non esaltanti della seconda edizione che aveva riportato una media del 14,75% di share, in calo rispetto al 15,87% della prima.

Non mancano le novità. Fronte fiction, il 25 Marzo partirà Made In Italy, a cui seguirà la seconda stagione de "Il Silenzio dell'Acqua". Dalla settimana del 21 Marzo, ovvero quando Amici si sposterà al sabato, di venerdì andrà in onda "La Cattedrale del Mare".

A livello d'intrattenimento e show, debutterà il nuovo show di Pio ed Amedeo, e tornerà Lo Show dei Record. Previste anche alcune puntate in prima serata di Caduta Libera ed Avanti Un Altro.

Di martedì invece è confermata la Champions League in chiaro, che fino al 30 Maggio porterà alla trasmissione di nove partite (finale compresa). Quando non ci sarà la massima competizione calcistica internazionale, saranno proposti dei film.

L'annuncio è arrivato attraverso un filmato pubblicato sul sito web di Publitalia 80, ma come sempre non si escludono sorprese o possibili modifiche.