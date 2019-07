Palinsesto autunnale Rai: torna Fiorello, esclusa la Clerici

Durante gli upfronts Rai che si sono svolti a Milano sono state mostrate le novità, così come anche le conferme, del palinsesto televisivo che sarà trasmesso durante la stagione autunnale. Fiorello sarà presente sul canale Raiplay con una trasmissione nuova, mentre Lorella Cuccarini condurrà La vita in diretta insieme ad Alberto Matano.

Una programmazione improntata molto sulle conferme e poco sul cambiamento, il cui vero punto d'interesse è concentrato nel nuovo programma del conduttore siciliano. Sarà trasmessa dal prossimo 4 novembre e la sua particolare struttura transmediale gli permetterà di essere presente con sei puntate in radio e cinque su Rai1.

Tra le conferme, invece, troviamo Fabio Fazio nuovamente alla guida del collaudato Che tempo che fa ma questa volta in onda su Rai2. Così come Carlo Conti che ritroveremo al timone di Tale e quale show. Doppio impegno invece per Mara Venier che oltre a Domenica In, presenterà anche l'inedito La porta dei sogni.

Tra le novità più importanti bisogna segnalare il duo formato da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio protagonisti di uno show "dalle mille possibilità di intreccio narrativo, musicale e artistico". Il cantante Enrico Ruggeri sarà invece presente dal 16 novembre con Una vita da cantare. Su Rai2 con Maledetti amici miei, potremo assistere all'ironia proposta da Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini nei confronti degli ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. Serena Dandini condurrà il programma comico Assemblea generale, mentre è da segnalare l'assenza all'interno del palinsesto televisivo di Antonella Clerici, a cui sarà affidato solo lo show inaugurale di Telethon.

Cosa ne pensate di questo palinsesto? Ricordiamo che recentemente la Rai ha iniziato i test del 5G, e ha anche lanciato un nuovo portale denominato Rai Cultura.