Il palinsesto primaverile di Rai 1: tornano Il Commissario Montalbano ed Alberto Angela

Dopo la presentazione dei palinsesti di Mediaset per a prossima primavera, è stata la volta di RAI. La Televisione di Viale Mazzini ha infatti diffuso la lista dei programmi che andranno a comporre la programmazione dal 29 Marzo al 30 Maggio di Rai 1, da poco passata sotto la guida di Stefano Coletta che abbiamo conosciuto durante Sanremo 2020.

Le novità non sono tante, e si vanno ad aggiungere a qualche sorpresa e conferma. La stagione attuale infatti ha visto la rete ammiraglia dominare nella prima serata, e proprio in quest'ottica Coletta ha evidentemente preferito non stravolgere i piani.

Dal 9 al 16 Marzo andranno in onda di lunedì gli episodi inediti de Il Commissario Montalbano, che saranno seguiti sulle repliche della serie fino alla settimana del 27 Aprile, quando lascerà posto a "Io Ti Cercherò", la nuova fiction con Alessandro Gassman.

Il martedì continuerà ad essere la serata dei film ad eccezione del 31 Marzo quando scenderà in campo la nazionale italiana di calcio in una delle ultime amichevoli prima degli Europei. Il 26 Maggio invece andrà in onda La Partita del Cuore.

Anche il mercoledì fino a maggio sarà all'insegna dei film, prima di fare spazio alla cultura ed il calcio. Il 13 Maggio ci sarà l'appuntamento con la finale di Coppa Italia, mentre dal 20 Maggio andranno in onda i nuovi speciali di Alberto Angela sull'arte. Si parte con "Stanotte a...Napoli", mentre il 27/5 andrà in onda una replica.

Giovedì continuerà ad essere la serata di Don Matteo 12, che tornerà domani sera, ma dal 14 Maggio ci sarà "Doc - Nelle Tue Mani", un medical drama con Luca Argentero.

Venerdì 3 Aprile andranno in onda i David Di Donatello, mentre il 15 e 22 Maggio toccherà a Ballando Con Le Stelle. Il 29 Maggio si torna di nuovo in campo con la nazionale di calcio italiana, con l'ultima amichevole prima della competizione europea. Rinviato lo show di Antonella Clerici.

Sabato 28 Marzo partirà la 15esima edizione di Ballando Con Le Stelle, che terminerà il 23 Maggio. Il 16/5 toccherà all'Eurovision Song Contest, che vedrà la partecipazione del vincitore di Sanremo 2020 Diodato.

La Domenica la RAI continuerà a fare spazio alle fiction, con "Bella da Morire" fino al 5 Marzo. Dal 19 Aprile invece toccherà a "Vivi e Lascia Vivere".