Il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato: è la prima volta dal 1956

A qualche giorno di distanza dai sorteggi della Champions League, arriva una doccia fredda per gli appassionati di calcio. France Football ha infatti annunciato che a causa del Coronavirus il Pallone D'Oro 2020 non sarà assegnato.

Si tratta di una prima assoluta per il calcio moderno, in quanto mai prima del 1956, ovvero quando Stanley Matthews portò a casa la prima edizione, il prestigioso titolo che riconosce il miglior calciatore dell'anno era stato annullato.

A darne l'annuncio il direttore di France Football Pascal Ferre, il quale ha affermato che "è un anno così strano che non potremmo trattarlo come uno normale. Diciamo che abbiamo iniziato a parlare di prendere questa decisione almeno due mesi fa".

Il giornale francese ha però deciso di creare un altro trofeo: il France Football Dream Team. Il funzionamento dovrebbe essere lo stesso del Pallone d'Oro, ma la giuria della rivista però sceglierà la miglior squadra della storia da un elenco comprensivo di cinque giocatori per ogni ruolo. L'assegnazione è in programma in autunno.



Il giocatore ad aver vinto il numero maggiore di Palloni D'Oro è Lionel Messi, sei, seguito da Cristiano Ronaldo a quota cinque. Chiudono il podio a pari merito (tre) Michel Platini, Johan Cruyff e Marco Van Basten.