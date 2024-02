Palm Royale, Ricky Martin promette: 'Cambierà le vostre idee sulla vita'

Anni dopo averlo visto recitare in American Crime Story di Ryan Murphy, Ricky Martin sta per tornare sul piccolo schermo con Palm Royale, la nuova serie televisiva in arrivo su Apple TV+. Secondo il cantante e ormai attore si tratterà di uno show che sarà in grado di trasformare drasticamente le prospettive degli spettatori che lo guarderanno.

"Cambierà il modo in cui pensate alla vita in generale", ha dichiarato Martin lunedì durante il tour invernale della Television Critics Association, aggiungendo che la dramedy che vede protagonista Kristen Wiig è "strappalacrime". Martin ha anche confermato che si sta preparando a pubblicare nuova musica e ha condiviso la sua crescente passione per la recitazione che sta andando di pari passo con la sua carriera di cantante.

"Si tratta di essere onesti: è così che mi sento ogni volta che sono sul set", ha continuato Martin, aggiungendo che la recitazione è "qualcosa con cui le persone possono relazionarsi", e che "la musica è qualcosa che faccio da quando avevo quattro anni, ma c'è qualcosa nello stare davanti alla macchina da presa come attore che mi appassiona incredibilmente".

L'opportunità di recitare in Palm Royale, che debutterà il 20 marzo sulla piattaforma Apple TV+, è arrivata dopo che lo showrunner e produttore esecutivo Abe Sylvia ha parlato con l'agente di Martin a una cerimonia degli Oscar. Tre giorni dopo, Martin ha letto i copioni e una settimana dopo era già in volo da Porto Rico per incontrare il team creativo.

"Ero affascinato dall'opportunità di lavorare con leggende così incredibili", ha aggiunto Martin, che ha recitato accanto a icone della commedia come Wiig, Laura Dern, Carol Burnett, Bruce Dern e Allison Janney.

Lo show segue le vicissitudini di Maxine, la quale è disposta a fare qualsiasi cosa pur di entrare nel circolo ristretto di Palm Beach nel 1969, ma le porte dell'esclusivo hotel le si chiudono - letteralmente - in faccia. Partendo dalla donna al vertice, Maxine cerca di fare amicizia con Evelyn (Allison Janney), che ha poco tempo per le buffonate della nuova arrivata e ancora meno pazienza. Nonostante i colpi subiti, Maxine si rialza di volta in volta, sapendo che questa è la vita che era destinata a lei finché, finalmente, non ottiene la svolta di cui ha bisogno.

Ma il fatto che sia arrivata alle porte di Palm Royale non significa che tutto sarà facile, perché Maxine ha molte lezioni da imparare, grazie alla soffocante cricca dei vertici. Con i suoi segreti nella manica, il nome del gioco è ricatto per Maxine per conquistare il gruppo di donne d'élite e diventare l'ape regina.