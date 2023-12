Palm Royale, primo sguardo alla nuova serie con Kristen Wiig: di cosa parla?

Apple TV+ ha pubblicato le prime immagini di Palm Royale, la nuova serie televisiva con protagonista Kristen Wiig. Lo show, liberamente ispirato al romanzo di Juliet McDaniel dal titolo Mr. and Mrs. American Pie debutterà il prossimo 20 marzo. Nel cast dello show è presente anche la popstar Ricky Martin.

La descrizione di Palm Royale racconta la serie come una "vera storia di outsider che segue Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel tentativo di inserirsi nell'alta società di Palm Beach. Mentre Maxine tenta di oltrepassare quella linea impermeabile tra chi ha e chi non ha, Palm Royale pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta:'Quanto di te sei disposto a sacrificare per ottenere ciò che ha qualcun altro?'. Ambientata nell'esplosivo anno 1969, Palm Royale è una testimonianza di ogni outsider che lotta per avere la possibilità di appartenere veramente a qualcosa".



Il resto del cast include Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, con Bruce Dern e Carol Burnett come guest star.



Attrice comica di grande talento e ricca filmografia, Kristen Wiig ha definito folle la serie Sausage Party, alla quale ha partecipato di recente. Wiig ora si cimenta in un altro progetto totalmente differente; Palm Royale sbarcherà tra pochi mesi su Apple TV+.

In calce alla news potete trovare le prime immagini della serie.



