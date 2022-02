Palomino, la nuova serie Netflix in arrivo dai produttori di The Crown

Dopo il successo di The Crown, Left Bank Pictures si mette al lavoro su Palomino, una serie thriller Netflix che ruota attorno a un'insegnante che si trova coinvolta in una rapina all'interno di un supermercato. Ma quando uno dei ladri afferma di riconoscerla, la sua vita è messa a repentaglio, perché forse non è davvero chi dice di essere...

"A Palomino, una città di segreti, Erin Collantes lotta per ripulire il suo nome e proteggere la sua famiglia... Ma è davvero chi dichiara di essere?" è la premessa da cui parte lo show del quale le riprese inizieranno a fine anno in Spagna.

Non sono molti i dettagli noti sulla serie, che è ancora nelle sue fasi di pre-produzione e della quale non è ancora stato annunciato il cast.

"Palomino" è scritta da Jack Lothian, showrunner e produttore esecutivo con Rob Bullock e Andy Harries, mentre alla regia ci sarà Iram Haq (Cosa dirà la gente) e Nuala O'Leary sarà alla guida della produzione. Bullock, Lothian e O'Leary tornano a lavorare insieme dopo la collaborazione nella serie Sky Strike Back: Vendetta.

Dopo il successo di The Crown e di altre produzioni Netflix come White Lines e Dietro i suoi occhi, la Left Bank Pictures, società controllata da Sony Pictures Television, torna con una nuova serie e si conferma come uno dei maggiori fornitori non statunitensi del colosso dello streaming.

A proposito di The Crown, la prossima stagione della serie più amata sulle vicende della famiglia reale inglese è molto attesa dai fan e dovrebbe arrivare entro l'anno: purtroppo la produzione si è interrotta a causa di alcuni casi di Covid sul set di The Crown, dovuti all'alta diffusione della variante Omicron in Gran Bretagna durante il periodo natalizio.

Come già annunciato, in The Crown 5 vedremo Diana e Carlo interpretati rispettivamente da Elizabeth Debicki e Dominic West, con il figlio dell'attore, Senan, nei panni del giovane principe William.