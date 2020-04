Palpatine tornerà in vita durante The Mandalorian? Potrebbe davvero accadere

Il ritorno in vita di Palpatine non è più un mistero ormai da tempo: la notizia sulla resurrezione dell'Imperatore si era già sparsa prima dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quando infine il redivivo Darth Sidious si palesò. Secondo alcuni fan, però, potremmo saperne di più durante The Mandalorian.

Come tutti ricorderete, nella timeline di Star Wars la serie con Pedro Pascal si colloca nel lasso di tempo che collega la trilogia originale alla trilogia sequel: quello, insomma, in cui si suppone che l'Imperatore sia riuscito a portare a termine il suo piano di far trasferire il suo spirito nel corpo visto su Exegol.

Secondo una teoria piuttosto diffusa su Reddit, dunque, a metterci lo zampino potrebbe essere Moff Gideon: il Governatore Imperiale ha ormai da tempo cominciato ad agire per conto suo piuttosto che per il bene della Repubblica, creando il suo personale esercito di Stormtrooper. Possibile, allora, che in qualche modo Gideon e compagnia siano incappati nei resti dell'Imperatore e l'abbiano aiutato a portare a realizzare il suo intento?

La cosa sembra tutt'altro che improbabile, ma toccherà ovviamente aspettare le prossime stagioni dello show per scoprirlo. Un'altra teoria, intanto, ha collegato The Mandalorian al videogioco di Star Wars; Rosario Dawson, invece, ha frenato sul suo ingresso nel cast di The Mandalorian.