Pam & Tommy: arrivano nuove foto dal set di Sebastian Stan e Lily James

Già abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo a Pam & Tommy, la serie Hulu con protagonisti Lily James e Sebastian Stan, che racconta la tumultuosa relazione dei primi anni '90 intercorsa tra la stella di Baywatch Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee.

Ora sui social sono state diffuse nuove foto dal set che ci mostrano i due interpreti principali ancora una volta in scene al di sopra delle righe, proprio a testimonianza di una love story molto fuori dagli schemi. Lily James indossa uno scollatissimo abito rosso che mette in mostra il giunonico seno della Anderson e ha i classici capelli biondi e cotonati. Sebastian Stan appare invece ricoperto da tatuaggi e con una camicia nera sbottonata. Proprio in una delle foto è possibile notare che il protagonista maschile di Pam & Tommy prende in braccio la protagonista femminile.

Nella realtà, Pamela Anderson & Tommy Lee sono convolati a nozze dopo solo 3 giorni dalla loro conoscenza. La loro relazione tempestosa, fatta di ben 3 matrimoni, si è conclusa con una serie di innumerevoli battaglie legali. Il batterista dei Mötley Crüe è stato tra l'altro, anche accusato di violenza domestica e abusi dalla sua ex moglie. La coppia ha avuto due figli. Celebre poi è lo scandalo del sex tape girato dai due, che fatto letteralmente il giro del mondo. Proprio questo evento e molti altri che hanno riguardato la coppia al centro del gossip degli anni '90, verrà narrato dalla miniserie hulu in 8 episodi.