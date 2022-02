Pam & Tommy: ecco come è avvenuta la trasformazione di Lily James in Pamela Anderson

Pamela Anderson è stata una delle più grandi sexy icon degli anni '90 soprattutto per via del suo giunonico seno e non è stato affatto semplice per Lily James vestire i suoi panni nella nuova serie Pam & Tommy, in cui recita al fianco di Sebastian Stan.

L'attrice nota per il suo ruolo di Cenerentola ha rivelato che il processo di trasformazione nella star di Baywatch ha richiesto una lunghissima preparazione. Non solo ha dovuto rivedere ogni singolo episodio della serie ambientata a Los Angeles, ma ha anche dovuto dovuto studiare tutte le sue interviste per poter riproporre al meglio i suoi gesti e la sua mimica facciale. Lily James si è poi dovuta sottoporre a molteplici ore di trucco e parrucco per ottenere la folta chioma bionda ed il prosperoso seno delle Anderson, ricreato attraverso protesi removibili.

Lily James nel corso delle riprese di Pam & Tommy ha indossato lenti a contatto blu e di volta in volta ha utilizzato quattro diverse parrucche bionde create appositamente per la serie. L'intero processo di trasformazione ha richiesto circa quattro ore al giorno. La costumista Kameron Lennox ha anche ricreato alcuni degli abiti più iconici della Anderson per, incluso il costume da bagno rosso che indossava spesso su set di Baywatch.

Il punteggio di Pam & Tommy su Rotten Tomatoes sembra ripagare l'attrice per tutti sacrifici compiuti nel tentativo di interpretare al meglio un personaggio tanto popolare come la Pamela Anderson degli anni '90.