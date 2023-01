Pam & Tommy, Pamela Anderson attacca: 'Degli str**zi, mi devono ancora delle scuse'

Che Pamela Anderson non fosse particolarmente d'accordo con l'operazione Pam & Tommy lo si era capito sin dai primissimi istanti: l'ex-star di Baywatch non aveva mai risparmiato critiche alla produzione, e la sua posizione non sembra essersi ammorbidita neanche a più di un anno dalla messa in onda dello show con Lily James e Sebastian Stan.

Dopo aver rivelato di non aver voluto leggere una lettera di Lily James al riguardo, Anderson è infatti tornata ad attaccare la produzione per la scelta di rivangare un episodio per lei così doloroso: proprio in queste ultime ore, l'attrice ha riservato alle persone coinvolte delle parole, per usare un eufemismo, decisamente poco accomodanti.

"Str**zi. Sale sulla ferita" sono state le parole riportate da Variety: pur non indirizzate esplicitamente a un destinatario ben preciso, è facile immaginare a chi l'attrice si rivolga. "Mi devono ancora delle scuse" ha quindi concluso Pamela Anderson, che qualche tempo fa non si espresse in maniera positiva neanche sull'aspetto di Lily James nello show: "Mi sembra un costume di Halloween".

Vedremo se dall'altro lato della barricata vorranno rispondere in qualche modo, rispendendo al mittente le accuse o, magari, addirittura scusandosi. Per saperne di più al di là delle polemiche, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Pam & Tommy.