Pam & Tommy, Pamela Anderson non guarderà mai la serie

Pamela Anderson non avrebbe alcun interesse nei confronti di Pam & Tommy, la serie disponibile su Hulu negli USA e su Disney+ in Italia. Una fonte vicina all'attrice avrebbe confidato a EW che Anderson non guarderà il controverso show con protagonisti Lily James e Sebastian Stan né ora né mai.

"So che non la guarderà mai e poi mai. Nemmeno tra anni. Nemmeno il trailer" ha dichiarato la fonte al magazine. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Pam & Tommy, la serie sull'ex coppia Pamela Anderson e Tommy Lee e sullo scandalo del sex tape che li riguardò negli anni '90.



Pam & Tommy racconta la storia che si nasconde dietro la diffusione del sex tape realizzato durante la luna di miele nel 1995 e successivamente rubato.

Sia gli showrunner che la protagonista, Lily James, hanno dichiarato di aver tentato di contattare Pamela Anderson durante la lavorazione non ottenendo risposta. La fonte ha confermato che Anderson venne contattata parecchi anni prima della produzione e poi in fase di post-produzione, a differenza di Tommy Lee che ha dichiarato di aver parlato con Sebastian Stan del progetto.

La fonte ha commentato:"Tommy non capisce, ha la stessa mentalità di allora: che qualsiasi pubblicità è buona pubblicità".



Opzionando i diritti di un articolo su Rolling Stones nel 2014, nel quale si racconta del sex tape rubato alla coppia e le dinamiche susseguenti.

Scoprite com'è avvenuta la trasformazione di Lily James in Pamela Anderson per la serie Pam & Tommy.