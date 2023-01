Pam & Tommy, Pamela Anderson si è rifiutata di leggere una lettera di Lily James

Che Pamela Anderson non nutrisse alcun interesse verso Pam & Tommy fu chiaro sin dal primo istante: l'ex-star di Baywatch ha sempre ribadito la sua volontà di non voler rivivere in alcun modo gli eventi che portarono alla diffusione del suo sex-tape negli anni '90, e la sua fermezza sembra persistere ancora oggi.

Già un anno fa una fonte vicina all'attrice dichiarò che Pamela Anderson non avrebbe mai guardato lo show Disney+: a parlarne oggi è però la diretta interessata, che ha anche confessato di aver ricevuto una lettera da Lily James senza però trovare mai la voglia di aprirla e leggerne il contenuto.

"È stato già abbastanza doloroso la prima volta. È una di quelle cose che ti fanno pensare: 'Davvero? La gente ci sta ancora guadagnando?'" sono state le parole di Anderson, che ha poi spiegato di aver ricevuto la lettera dell'attrice prima che lo show andasse in onda e di conservarne una scansione alla quale, però, non ha ancora voluto dare uno sguardo.

Un tentativo da parte di Lily James di mostrare il suo rispetto alla donna che era chiamata a interpretare, probabilmente: ciò non è bastato, però, a smuovere Pamela Anderson dai suoi propositi. Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Pam & Tommy.