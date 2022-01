Pam & Tommy, ecco perché Lily James ha quasi lasciato la serie prima delle riprese

Il prossimo febbraio arriverà su Disney+ Pam & Tommy, la nuova serie Hulu con protagonisti Sebastian Stan e Lily James nei panni di Tommy Lee e Pamela Anderson. Ma James ha recentemente rivelato di essere andata a tanto così dal rinunciare al ruolo...

Nei giorni scorsi sono usciti ben due trailer di Pam & Tommy, la serie tv dedicata alla celebre coppia VIP formata dall'attrice di Baywatch Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee, e incentrata sullo scandalo del sex tape che sconvolse il mondo (e in primis i suoi protagonisti).

"A volte ammiri delle qualità che senti di non avere tu stessa nelle persone, e che magari vorresti avere. E io ho sempre pensato che Pamela avesse quest'audacia, un'autenticità davvero spavalda. E anche senza sapere esattamente cosa fosse accaduto all'epoca, mi è sempre sembrata così coraggiosa" ha affermato Lily James, interprete scelta per portare sullo schermo la Pamela anni '90, sulla celebre star, che ha cercato di impersonare al meglio nello show "Parla in maniera molto veloce, così ho visto e rivisto le sue interviste, ho preso nota, le ho ripetute e imitate. Volevo cogliere quell'energia, quell'impulsività e quello spirito che sembra mostrare sempre quando è di fronte a una telecamera".

Ma durante la fase di preparazione, si sono fatti avanti dubbi e paure...

"Volevo davvero mollare tutto una settimana prima [delle riprese]" ha ammesso l'attrice "Continuavo a pensare 'Non ce la posso fare, non ce la posso fare'. Era semplicemente troppo terrificante. Ma credo che sia anche una buona posizione in cui trovarsi e su cui lavorare, perché ti permette di crescere e migliorare, si spera".

Per fortuna James ha deciso di farsi forza e continuare a provarci, e adesso starà a voi decidere se è riuscita nell'impresa.

Pam & Tommy sarà disponibile su Disney+ a partire dal 2 febbraio.