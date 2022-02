Pam e Tommy, qual è la vera storia dietro la nuova serie su Disney+?

È arrivata una nuova serie su Disney+ ma non è di certo un prodotto per famiglie. Si chiama Pam & Tommy e narra per filo e per segno la vera storia del furto di un sextape registrato dal musicista Tommy Lee con la moglie e attrice Pamela Anderson, la bagnina di Baywatch. E di come sia finito sugli scaffali di qualunque noleggio porno.

Nuove sperimentazioni nel settore per adulti per la piattaforma di streaming più candida del mondo dell’intrattenimento per famiglie. Sarà per il fatto che tolta la Marvel, i nuovi titoli di Disney+ non stanno convincendo quanto dovrebbero. Da un lato, già da qualche tempo ormai, la cancellazione di un nuovo titolo Disney molto interessante (ma potete sempre recuperare la prima stagione). Dall’altro, sta fallendo in modo eclatante The Book of Boba Fett, sulla quale il nuovo corso della Lucasfilm sembrava voler scommettere notevolmente.

Si guadagna invece già la propria fetta di pubblico, a un giorno solamente dalla distribuzione, la nuova serie con protagonisti Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) e Lily James (L’ora più buia). I due sono rispettivamente Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, e Pamela Anderson, l’intramontabile bagnina e sex symbol di Baywatch. Quella che corre sulla spiaggia, proprio lei. La coppia si conosce nel ’95, all’apice del successo, durante una folle notte di capodanno a base di ecstasy. Colpo di fulmine, fidanzamento e convolano a nozze solo quattro giorni dopo, sposandosi in una chiesa di Cancùn, Messico, come nelle migliori fughe d’amore.

E come nei migliori colpi di fulmine, a letto fanno fuoco e fiamme: ma nell’intimità delle mura domestiche, d’altronde, nessun giudizio e tutto è lecito. Non fosse che la loro intimità verrà ben presto violata assieme alle quattro mura. Qui entra in scena il nostro villain interpretato da Seth Rogen, Rand Gauthier: nella vita si arrabatta come può, fra piccoli lavoretti come elettricista e alcune conoscenze, guarda caso, nel mondo del porno. Per i coniugi realizza alcuni impianti nella nuova casa, fra cui quello di videosorveglianza, ma viene cacciato in malo modo da Tommy per la poca esperienza. I testimoni dicono che il batterista gli avrebbe persino puntato addosso una pistola.

Così Gauthier decide di vendicarsi, rubando la cassaforte che i due tenevano in casa e sfruttando la conoscenza dell’impianto di sorveglianza. Al suo interno, troverà un tesoro inaspettato: un videotape dei due della durata di 50 minuti, contenente anche però ben 8 minuti di un rapporto sessuale. Lui spera di farci solo qualche soldo vendendolo ai sex shops e ai forum online, ma la diffusione gli sfugge di mano tanto che la coppia viene a conoscenza del video e intenta una causa contro ignoti.



Il giudice non ritiene nemmeno ci sia stata violazione della privacy, in quanto il video è girato tanto da diventare “di pubblica rilevanza”: oggi è probabilmente il sextape di due star più famoso della storia. Se pensate che questo fosse solo il plot di una serie inventata, ricredetevi: è tutto vero ed è tutto riportato fedelmente nel titolo Disney che, ennesima beffa, non ha ottenuto l’approvazione della Anderson. Lo vedrete? Intendiamo lo show, ovviamente. Ditecelo nei commenti!