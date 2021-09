Pam & Tommy, la scelta di Sebastian Stan piace a Tommy Lee: 'Sarà una bella storia'

Nei mesi scorsi abbiamo visto un Sebastian Stan irriconoscibile sul set di Pam & Tommy, nuova miniserie targata Hulu attualmente in fase di post produzione. L'interprete di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe sarà Tommy Lee, e lo show racconterà il tumultuoso matrimonio del musicista con l'attrice Pamela Anderson.

Come abbiamo visto nelle foto dal set di Pam & Tommy, è impressionante la somiglianza di Sebastian Stan con il batterista dei Mötley Crüe, così come quella di Lily James con la star di Baywatch. I due personaggi al centro della serie, come si ricorderà, si sono sposati nel 1995, ad appena quattro giorni dal loro primo incontro, per poi divorziare tre anni dopo. In mezzo ci sono state una serie di risse che hanno fatto la fortuna dei tabloid, talvolta conclusesi con l'intervento della polizia, due figli e un video a luci rosse pubblicato senza il loro consenso.

C'è abbastanza materiale, insomma, per uno show piccante e ricco di spunti. La scorsa settimana, dal red carpet dei MTV Video Music Awards, Tommy Lee ha raccontato a ET di non aver ancora visto le foto di scena di Pam & Tommy, ma di essere stato contattato da Sebastian Stan e di essere contento del suo casting.

"Conosco Sebastian, mi interpreta lui" ha detto. "Da quello che mi ha raccontato, è una storia davvero bella. Cioè, quello che è successo non lo è stato, le cose sono diventate folli, ma da quello che mi ha detto Stan è davvero qualcosa di selvaggio".

Per prepararsi al ruolo, Sebastian Stan ha studiato nei dettagli la mimica e le pose di Tommy Lee, come dimostra anche un recente video su Instagram, in cui riesce, dopo ore di allenamento, a roteare le bacchette come un provetto batterista.