Pam & Tommy, Sebastian Stan ha incontrato il vero Tommy Lee: 'Era commosso'

Nel corso della campagna promozionale attorno a Pam & Tommy, che adesso sta iniziando a scaldarsi sul serio, Sebastian Stan ha concesso un'intervista a Variety nella quale ha confermato di aver effettivamente incontrato Tommy Lee, il rocker e celebre batterista dei Mötley Crüe che interpreta nello show, per prepararsi al meglio per la parte.

Nonostante non abbia argomentato molto sul loro incontro, Stan ha confermato di aver effettivamente incontrato Tommy Lee per meglio calarsi nella parte: "[Lee] sembrava commosso, e ha apprezzato molto il solo fatto che abbia cercato di mettermi in contatto con lui prima". Diverso invece il percorso di Lily James, dato che Pamela Anderson non ha ancora diffuso alcun commento sullo show che narra un pezzo della sua storia, né ha fatto in modo di essere raggiunta dalla produzione o dall'attrice.

Nel corso di un'altra intervista, proprio Lily James ha rivelato di aver pensato di abbandonare le riprese di Pam & Tommy per le difficoltà incontrate nell'interpretare il ruolo: "A volte ammiri delle qualità nelle persone che senti di non avere tu stessa, e che magari vorresti avere. E io ho sempre pensato che Pamela avesse quest'audacia, un'autenticità davvero spavalda. E anche senza sapere esattamente cosa fosse accaduto all'epoca, mi è sempre sembrata così coraggiosa". Tuttavia, durante le riprese sono subentrati alcuni dubbi: "Volevo davvero mollare tutto una settimana prima [delle riprese]" ha ammesso l'attrice "Continuavo a pensare 'Non ce la posso fare, non ce la posso fare'. Era semplicemente troppo terrificante. Ma credo che sia anche una buona posizione in cui trovarsi e su cui lavorare, perché ti permette di crescere e migliorare, si spera".

Pam & Tommy sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 2 febbraio prossimo; nel frattempo potete recuperare il trailer con Lily James e Sebastian Stan. Nel cast c'è anche Seth Rogen.