Pam & Tommy, Sebastian Stan e Lily James al centro dello scandalo nel trailer della serie

Sta per arrivare il momento di (ri)vivere uno dei più grandi scandali degli anni '90, la diffusione del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. Come? Ma ovviamente con la https://serial.everyeye.it/notizie/pam-tommy-arrivano-nuove-foto-set-sebastian-stan-lily-james-522635.html">nuova serie Hulu Pam & Tommy, di cui vediamo oggi un nuovo trailer.

Era il 1997 quando l'attrice Pamela Anderson e il musicista Tommy Lee scoprivano di essere diventati gli involontari protagonisti della fonte di intrattenimento del momento, il sex tape rubato che grazie al world wide web raggiunse le case di coloro che ne avevano ordinato una copia in videocassetta (perché allora altro che cloud).

A portare sullo schermo il prima, il durante e il dopo la vicenda saranno l'attore del MCU Sebastian Stan e l'interprete di Cenerentola Lily James, che per in occasione della nuova serie tv di Hulu indosseranno i panni della celebre coppia, come abbiamo già potuto vedere dalle prime immagini di Pam & Tommy condivise qualche mese fa, e ora nel trailer che trovate anche in testa alla notizia.

In più, in calce al pezzo vedrete anche una key art che raffigura ovviamente Stan e James, ma anche Seth Rogen, che interpreta l'operaio che commise il fatidico furto.

Pam & Tommy arriverà il 2 febbraio su Disney+, e sarà disponibile all'interno del pacchetto Star.