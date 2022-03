Pam & Tommy, Sebastian Stan:'Per le scene di nudo ora è il turno degli uomini'

Sebastian Stan è tornato a parlare della serie tv di cui è co-protagonista con Lilly James, Pam & Tommy. La star Marvel si è soffermata sulle scene di nudo nei film e nelle serie tv, prendendo spunto da quelle della serie disponibile su Disney+. Una sequenza in particolare ha fatto molto scalpore in queste settimane.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Pam & Tommy.



In una scena della serie, Tommy Lee (Stan), prossimo marito della star di Baywatch Pamela Anderson (Lilly James), ha una conversazione con il suo pene, nella versione originale con la voce di Jason Mantzoukas.



Stan ha raccontato di non aver riflettuto a lungo sull'opportunità o meno di girare sequenze con quella sopraindicata, proponendo una riflessione più ampia che riguarda anche l'universo femminile:"Credo che le donne abbiano dovuto farlo per così tanto tempo che ora è come se fossimo in una situazione del tipo 'È è il nostro turno'. Se non si tratta di qualcosa di volgare o semplicemente per attirare l'attenzione girerò altre scene di nudo. Se ci si avvicina a quelle situazioni conversandone, essendo tutti d'accordo anche su cosa si tratta, allora credo che vada bene". Pamela Anderson non guarderà Pam & Tommy, che sottolineato dal suo entourage.



Pam & Tommy racconta la storia che vide protagonisti Pamela Anderson e Tommy Lee, da poco sposati e derubati di un sex tape che venne loro rubato e diffuso senza il loro consenso.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Pam & Tommy, disponibile su Disney+.