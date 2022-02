Pam & Tommy: nella nuova serie Disney vedrete il pene di Sebastian Stan, sappiatelo

Il trailer di Pam & Tommy ha promesso una serie molto esplicita in arrivo per gli abbonati di Disney Plus, e in effetti nel corso degli episodi diretti da Craig Gillespie se ne vedranno di tutti i colori, dalle nudità di Lily James al pene di Sebastian Stan.

Proprio così, avete letto bene: la star del Marvel Cinematic Universe, interprete del Soldato d'Inverno, in Pam & Tommy apparirà così come mamma l'ha fatto, ovviamente con la sola eccezione di un 'pene di scena': a raccontare l'esperienza sul set di Sebastian Stan ci ha pensato lo stesso Gillespie, che ha parlato con Variety di quella che probabilmente sarà una delle scene più popolari della serie, e forse di tutto il 2022.

In una delle sequenze incriminate (ce ne saranno diverse) Tommy Lee (Stan), famigerata rockstar e co-star del sex tape con Pamela Anderson (Lily James), inizierà a parlare al suo pene, che - ovviamente - gli risponderà, dando il là ad una delle conversazioni più strambe di sempre. "Per quanto mi piacerebbe prendermi il merito di quella scena, ho semplicemente adattato un capitolo del libro di memorie di Lee", ha dichiarato Robert Siegel, co-sceneggiatore della serie. “All'inizio i produttori hanno provato a bocciare la scena, perché, insomma, diciamolo pure, se qualcuno ti propone la scena di un pene parlante se sei il produttore devi provare a bocciarla, ma alla fine si sono dimostrati tutti estremamente di supporto”. Ma al regista Craig Gillespie probabilmente è toccato il compito più difficile di tutti, dato che ha dovuto letteralmente dirigere un pene animatronic: "Hai quattro burattinai che lavorano con un pene animatronic", ha detto. “Non puoi fare altro che sperare che funzioni."

Pam & Tommy uscirà su Disney Plus tramite Star da domani 2 febbraio: per altre letture, ecco perché Lily James ha rischiato di lasciare Pam & Tommy poco prima dell'inizio delle riprese.