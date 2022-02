Pam & Tommy: Seth Rogen voleva Chris Evans come voce del pene di Tommy

Pam & Tommy è indubbiamente una delle serie più apprezzate al momento, fin dal suo debutto (in Italia è arrivata su Star grazie a Disney+) ed è stata subito sulla bocca di tutti grazie ad alcune scene esilaranti. Tra le aggiunte al cast c'è anche quella di Jason Mantzoukas nel ruolo del pene di Tommy, ma Seth Rogen insisteva per avere Chris Evans.

Intervistato in una delle ultime puntate del Jimmy Kimmel Live, Seth Rogen ha dichiarato di aver spinto per avere Chris Evans come voce per il pene di Tommy Lee; ricordiamo che alcuni dei momenti più esilaranti dello show sono quelli che vedono appunto Tommy Lee dialogare con il suo pene, in quelle che immaginiamo essere delle sequenze che riproducono gli effetti dell'enorme quantità di stupefacenti che all'epoca assumeva il batterista.

Seth Rogen ha spiegato che quei segmenti non sono frutto della sua fantasia - "la gente pensa che siccome ci sono io nello show, sia chiaramente qualcosa partorito da me" - ma che al contrario sono episodi che si trovano raccontati nel libro di Tommy Lee utilizzato come materiale per la serie (la vicenda principale è invece tratta dall'articolo di Rolling Stone, Pam and Tommy: The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape" di Amanda Chicago Lewis).

Rogen ha quindi proseguito: "Ho insistito molto per avere Chris Evans a un certo punto perché mi sarebbe piaciuto citare la Marvel ma sarebbe stato troppo". Il video dell'intervista è stato condiviso da Kimmel sul suo profilo Twitter ed è stato commentato con alcune emoji divertite dallo stesso Chris Evans.

Se Evans appare divertito, sappiamo invece che Pamela Anderson non guarderà mai Pam & Tommy. Domani verrà diffuso in streaming il sesto episodio della miniserie; su queste pagine potete leggere le nostre prime impressioni su Pam & Tommy.