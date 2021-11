Pam & Tommy, il sex tape che ha cambiato il mondo nel trailer della serie

Hulu ha distribuito online l'accattivante trailer di Pam & Tommy, la nuova serie con protagonisti Sebastian Stan e Lily James nei panni dell'ex coppia dello showbiz, la modella e attrice Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee. La serie racconterà la storia del sex tape che ha cambiato in qualche modo il mondo.

Nel 1996 la coppia venne derubata dall'elettricista Rand Gauthier. Oltre ad una cospicua somma di denaro e beni, Gauthier scoprì di essere entrato in possesso di un sex tape che la coppia aveva registrato durante la luna di miele nel 1995.



Gauthier aveva anche legami con l'industria del porno e presentò il nastro al proprietario di uno studio, Milton Ingley. Dopo diversi tentativi falliti di trovare un acquirente e un editore, Anderson e Lee hanno visto il video pubblicato online.

Il filmato fece il giro del web e la coppia scoprì che ormai era troppo tardi per fermarlo.



L'episodio è ricordato come il primo famoso esempio di come Internet possa essere usato per danneggiare le persone e di quanto possa essere difficile fare qualcosa al riguardo. Venticinque anni dopo rimane uno degli "scandali" più famosi nel mondo delle celebrity. Scoprite le prime foto dal set di Pam & Tommy.



Il cast della serie comprende anche Nick Offerman e Seth Rogen. Prodotta da Point Grey e Annapurna, Pam & Tommy verrà presentata su Hulu il 2 febbraio 2022.

Tommy Lee è contento di Sebastian Stan come scelta di casting per interpretare il suo personaggio nello show.