Pam & Tommy: ecco il sorprendente punteggio su Rotten Tomatoes per la serie Disney

Diciamolo: fin dall'annuncio ufficiale di una serie che avrebbe raccontato la storia dietro uno dei sex-tape più celebri di Hollywood non è che ci fossero queste aspettative altissime. Ma già dalle prime immagini di Pam & Tommy era evidente che il livello di questa nuova serie Hulu (in Italia è approdata su Disney Plus, lato Star) era tutt'altro.

Ecco che una volta approdati in streaming i primi tre episodi dello show, possiamo constatare che la percentuale di recensioni positive arrivate sul portale Rotten Tomatoes è decisamente alta ed è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Già era evidente fin dal trailer di Pam & Tommy che questa serie avrebbe dato più di una soddisfazione sia agli autori che al pubblico di spettatori. La serie con Lily James e Sebastian Stan ha totalizzato il sorprendente punteggio dell'87% di recensioni positive, con tutti concordi nell'approvare l'intensità della performance di Lily James nei panni di Pamela Anderson.

E pensare che la stessa James voleva abbandonare lo show poco prima dell'inizio delle riprese: "Volevo davvero mollare tutto una settimana prima [delle riprese]" ha ammesso l'attrice. "Continuavo a pensare 'Non ce la posso fare, non ce la posso fare'. Era semplicemente troppo terrificante. Ma credo che sia anche una buona posizione in cui trovarsi e su cui lavorare, perché ti permette di crescere e migliorare, si spera". Per fortuna James ha deciso di farsi forza e continuare a provarci, e adesso starà a voi decidere se è riuscita nell'impresa.

Sebastian Stan è invece riuscito ad incontrare il vero Tommy Lee, dichiarando che questi si è commosso dal gesto compiuto dall'attore di Falcon and the Winter Soldier. "[Lee] sembrava commosso, e ha apprezzato molto il solo fatto che abbia cercato di mettermi in contatto con lui prima". Diverso invece il percorso di Lily James, dato che Pamela Anderson non ha ancora diffuso alcun commento sullo show che narra un pezzo della sua storia, né ha fatto in modo di essere raggiunta dalla produzione o dall'attrice.