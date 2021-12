Pam & Tommy, svelata la data di uscita su Disney+: ecco quando vederla in Italia

Nelle scorse settimane abbiamo visto il trailer di Pam & Tommy, l'attesissima miniserie Hulu sulla tormentata relazione tra Pamela Anderson e il musicista Tommy Lee. Nel Regno Unito e in Italia, la serie sarà visibile su Disney+, e nella giornata di martedì è stata comunicata anche la data di uscita.

I primi due episodi di Pam & Tommy saranno sulla piattaforma Star di Disney+ dal 2 febbraio 2022. Negli Stati Uniti, invece, la serie uscirà lo stesso giorno su Hulu.

La nuova serie è diretta da Craig Gillespie (Crudelia), e prende le mosse dal famoso scandalo del sex tape: nel 1995, un video hard della coppia, forse girato durante la luna di miele, fu rubato e distribuito abusivamente. Come è noto, la famiglia di Tommy Lee alla fine ha firmato un accordo con Internet Entertainment Group per rendere disponibile il sex tape per i suoi abbonati. Pamela Anderson, a quel punto, ha citato in giudizio la società di distribuzione.

La scelta di Sebastian Stan per il ruolo di Tommy Lee è stata approvata dallo stesso batterista dei Mötley Crüe, mentre Pamela Anderson è interpretata da Lily James. Fanno parte del cast di Pam & Tommy, tra gli altri, anche Nick Offerman (Parks and Recreation) nel ruolo del responsabile del furto, Taylor Schilling (Orange Is the new Black) e Fred Hechinger (The White Lotus).