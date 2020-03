Pamela Adlon di This Is Us parla delle sfide del suo personaggio

Come avete potuto leggere in questa intervista ai produttori di This Is Us, è un momento molto importante per i protagonisti della serie ed in particolare per Randall. Ecco cosa ne pensa la guest star Pamela Adlon in questa intervista concessa a The Wrap.

L'attrice interpreterà la Dottoressa Leigh, responsabile della terapia psichiatrica di Randall Pearson, personaggio con il volto di Sterling K. Brown. Ecco come ha commentato la sua parte Pamela Adlon: "Mi piace come ha impostato la terapia, e non puoi neanche arrabbiarti con lei perché sta solo cercando di aiutarlo. Lui si è rivolto a lei, e lei gli ha detto di smettere di ingannare sé stesso e gli altri, perché non ne uscirà molto bene. Sono sicura che i fan odieranno il mio personaggio perché sono molto affezionati a Randall, ma lei sta facendo solo il suo lavoro".

Il momento a cui si riferisce l'attrice riguarda un particolare evento andato in onda nell'episodio intitolato "After The Fire", in cui la psichiatra spinge Randall ad immaginare uno scenario più pessimista rispetto a quello che aveva inventato per risolvere i suoi dubbi, di modo da fargli capire che la situazione attorno a lui non sarà mai totalmente sotto il suo controllo.

Vedremo nelle prossime puntate come cambierà la situazione, nel frattempo vi lasciamo con un'altra indiscrezione su This Is Us 4.