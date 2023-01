Pamela Anderson ricorda Hugh Hefner: 'L'unico a trattarmi con assoluto rispetto'

Pamela Anderson si sta togliendo un bel po' di sassolini dalle scarpe, ultimamente: l'ex-star di Baywatch è andata a ruota libera non solo sulla tanto discussa serie Pam & Tommy, ma anche più in generale su ogni aspetto della sua trentennale carriera, lanciando accuse senza troppi giri di parole e riservando pochissimi attestati di stima.

Belle parole che non sono certo state indirizzate ai colleghi di Pam & Tommy, definiti anzi degli str**zi da Pamela Anderson: l'attrice e modella ha in effetti indicato un solo nome come degno di stima e di riconoscenza, e probabilmente non è il primo a cui vi verrebbe da pensare.

Secondo Anderson sarebbe infatti stato Hugh Hefner l'unico a trattarla "con assoluto rispetto". "Ero incredibilmente timida e odiavo sentirmi così, per questo lo feci. Non volevo più sentirmi in quel modo. Fare quel primo servizio fotografico mi diede modo per la prima volta di capire come fosse sentirsi una donna sensuale. La mia sessualità era mia, mi ero ripresa il mio potere" sono state le parole dell'attrice circa il suo servizio fotografico con Playboy.

Uno spiraglio di luce in una carriera che sembra aver riservato a Pamela Anderson più incontri spiacevoli e delusioni che esperienze positive, almeno stando alle sue parole; tornando alla serie Disney, Anderson ha svelato di non aver voluto leggere una lettera di Lily James su Pam & Tommy.