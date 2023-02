Pamela Anderson non sapeva niente di Pam & Tommy: 'Il mio staff me l'ha nascosto'

Dopo aver espresso tutto il suo disappunto circa la miniserie Hulu Pam & Tommy, incentrata interamente sullo scandalo generato dalla diffusione del suo sex-tape con l'allora marito Tommy Lee, Pamela Anderson ha anche rivelato nel corso di una nuova intervista perché non è stata minimamente coinvolta nella realizzazione dello show con Lily James.

La star di Baywatch aveva espresso al Wall Street Journal il suo disappunto per non essere stata contattata come consulente, ma un suo rappresentante ha dichiarato che il suo stesso staff le ha tenuto nascosto quel "progetto offensivo".

"Era come se non fossi proprio qui. Pronto? Sono viva. Forse volete sedervi e parlare con me per saperne di più? Ma non l'hanno fatto", ha dichiarato la Anderson al WSJ Magazine. Secondo il Journal, un rappresentante della Anderson ha dichiarato che lo streamer di proprietà della Disney ha effettivamente contattato il suo staff, ma che non si è rivolto a lei per alcuna richiesta di informazioni "perché hanno percepito che si trattava di un progetto offensivo".

Il co-creatore di Pam & Tommy, D.V. DeVincentis, aveva dichiarato ad agosto a IndieWire: "Abbiamo cercato in ogni modo di contattarla. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta da lei". Ha aggiunto che lui e il co-creatore Robert Siegel erano "dalla sua parte, era la nostra eroina".

Questa settimana, la Anderson ha dichiarato a Variety a proposito della miniserie Hulu: "Mi rifiuto di guardarla". Ha definito le persone dietro la serie, nominata agli Emmy, "stronzi... sale sulla ferita" e che "mi devono ancora delle scuse pubbliche".

Nel frattempo, l'attrice ha realizzato il suo documentario su Netflix, Pamela, A Love Story, che racconta la storia dal suo punto di vista. Ha debuttato ieri sul servizio di streaming. La Anderson ha aggiunto di aver invitato Lily James, che l'ha interpretata in Pam & Tommy, all'anteprima di lunedì. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Pamela A Love Story.

"Non ho nulla contro Lily James", ha detto Anderson. "Penso che sia una bellissima ragazza e che stesse solo facendo il suo lavoro. Ma l'idea che sia successo tutto questo mi ha distrutto".

Prima della premiere di Pam & Tommy, l'amica della Anderson, Courtney Love, aveva criticato il progetto e la James. In un post ora cancellato, aveva scritto che la serie limitata stava "causando un ulteriore trauma alla [Anderson]". Ha anche scritto: "Vergogna Lily James, chiunque sia".