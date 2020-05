Pamela Prati a Domenica In, critiche per Mara Venier: 'Non è stata pagata'

Anche i muri conoscono il gossip su Pamela Prati e il presunto Mark Caltagirone che ha tenuto banco per un inverno intero nei programmi tv italiani l'anno scorso, e il polverone mediatico che si era creato intorno a questa vicenda pareva finalmente terminato.

Ora che sembrava tutto concluso, ecco che Pamela Prati torna allo show di Mara Venier, dove tutto è iniziato l'anno scorso. Era proprio a Domenica In che la showgirl aveva confessato la gioia del suo amore per l'uomo misterioso che aveva provocato una vera e propria caccia all'uomo. Dopo infinite interviste alle più disparate personalità dello showbiz, però, è parso chiaro che si trattava di una truffa.

Ma quello che aveva sconvolto di più l'opinione pubblica era la cifra che avrebbe incassato la Prati per fare quell'ospitata in Rai, che si presume ammontasse a ben 3mila euro.

Ebbene, Mara Venier ha avuto la brillante idea di invitare nuovamente Pamela Prati nella sua trasmissione, sia per farle promuovere la sua biografia che per tornare a parlare della questione che l'aveva letteralmente travolta un anno fa. Ma i telespettatori non hanno apprezzato la mossa della conduttrice, criticando tramite i social la scelta della Venier: "Per rispetto che hai per gli italiani,sopratutto nella situazione attuale, non invitare più la Prati sopratutto se pagata! Credo sia irrispettoso".

La conduttrice ha quindi dovuto fare una precisazione dopo l'intervista per far fronte alle accuse degli spettatori, specificando che Pamela Prati non è stata pagata in quest'ultima occasione. Insomma, sembra che la decisione di Mara Venier non si piaciuta al pubblico, e molti vorrebbero che la questione Pamela Prati finisse nel dimenticatoio.

Mara Venier è una conduttrice molto amata per la sua spontaneità e allegria, ma non mancano momenti di nervosismo e strafalcioni durante le sue dirette: la Venier si è infuriata in un fuorionda di Domenica In , e anche i suoi ospiti non sono da meno: Romina Power e la gaffe a Domenica In.