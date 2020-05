Pamela Prati su Mark Caltagirone a Domenica In: ecco la verità sul finto matrimonio

Pamela Prati è stata ospite quest'oggi di Mara Venier a Domenica In, in occasione della pubblicazione della sua autobiografia. Nel libro la showgirl affronta anche il tema di Mark Caltagirone, che ha tenuto banco nei principali salotti televisivi lo scorso anno, e proprio oggi dalla Zia ha voluto raccontare qualche retroscena.

Secondo quanto affermato, infatti, la Prati aveva raccontato solo a Mara Venier la notizia (poi rivelatasi falsa) del matrimonio con il personaggio di cui poi si è scoperta la mancata esistenza. "Quella non ero io, si vede che ero completamente plagiata. Mi hanno fatto credere che fosse così e mi hanno obbligata a dire quelle cose. Hanno fatto lo stesso, in passato, anche a Michelle Hunziker, Alfonso Signorini e Wanda Ferro. Ho pagato tanto dolore e la mia reputazione, chiedo scusa a te e al pubblico, ma ero plagiata: in quel momento non ero consapevole di prenderti in giro. Sono stata proprio una stupida, ero caduta in una trappola mortale" ha affermato la Prati, che a Mara Venier aveva rivelato anche di essere diventata madre di due bambini adottati.

"Hanno ingannato me con una crudeltà incredibile, mi hanno costretto a mettere in mezzo dei bambini ed una come me, che ha avuto un'infanzia durissima, non farebbe mai del male a dei bambini. Ho capito tutto nello studio del mio avvocato, quando mi hanno fatto vedere chi erano davvero il mio presunto futuro marito e quel bambino" ha raccontato la Prati. L'intervista si è conclusa con la consegna di un mazzo di fiori da parte di Mara Venier alla sua ospite.

Qualche settimana fa il caso Mark Caltagirone era stato al centro di uno scontro tra Pamela Prati e Verissimo, che era in procinto di mandare nuovamente in onda l'intervista.