Pandora, il titolo di ogni episodio della serie CW è un brano di Bob Dylan

Oltre che cantautore, poeta, pittore e premio Nobel, sembra che Bob Dylan stia diventando anche... fornitore di titoli per serie tv. Ogni episodio di Pandora, nuova serie sci-fi di The CW, si intitola infatti come un brano di Dylan, a cominciare dal pilota, Shelter From the Storm.

Ambientata nell'anno 2199, Pandora ha per protagonista una giovane donna intraprendente, che ha perso tutto ma trova una nuova vita alla Space Training Academy della Terra, dove lei e i suoi amici imparano a proteggere la galassia da ogni minaccia, sia aliena che umana. Quando i segreti sulla sua identità iniziano a venire a galla, la donna dovrà scoprire la verità e capire se sarà la salvatrice dell'umanità o lo strumento della sua distruzione.

La serie è prodotta da da Radioactive Fishtank, Vital Signs Entertainment e Starlings Television, e ha come produttori esecutivi Mark A. Altman (Castle), Steve Kriozere (NCIS), Thomas P. Vitale, Karine Martin e Chris Philip.

Detto dell'episodio pilota, il titolo del secondo è Chimes of Freedom, brano contenuto nell'album Another Side of Bob Dylan (1964). Il terzo sarà Masters of War, uno dei suoi pezzi più celebri, che vanta una serie di cover tra cui quella di Eddie Vedder dei Pearl Jam, che fa parte della colonna sonora di Watchmen di Zack Snyder (rileggi qui la nostra recensione).

Ci sono poi gli episodi I Shall Be Released e Most Likely To Go Your Way (And I'll Go Mine), titolo che toglie ogni dubbio, se ce ne fossero ancora, sulle intenzioni dei produttori.

Pandora va in onda il martedì sera su The CW. Dai un'occhiata al trailer di Rolling Thunder Revue, documentario di Martin Scorsese su Bob Dylan disponibile su Netflix.