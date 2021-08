Panic: Amazon Prime Video cancella la serie dopo una stagione

La serie Panic è recentemente arrivata su Amazon Prime Video, ma lo streamer, nelle ultime ore, ha annunciato che non rinnoverà il thriller Young Adult per una seconda stagione dopo aver notato che la produzione ha ricevuto un'accoglienza molto tiepida nel corso della sua uscita inaugurale.

Panic ha debuttato questo maggio e la serie è stata creata da Lauren Oliver dato che si basa sul suo romanzo più venduto. Lo spettacolo racconta di un evento che accade una volta all'anno, quando gli anziani diplomati giocano a un gioco audace in cui il vincitore lascia la loro cittadina rurale americana. Nell'estate successiva al loro ultimo anno di liceo, 47 ragazzi partecipano alla competizione annuale detta Panic. Vincere il premio in denaro di 50.000 dollari significherebbe poter fuggire dalla cittadina texana di Carp. Dopo che le regole del gioco cambiano, tuttavia, devono decidere quali rischi varrà la pena correre pur di fuggire dalla città natale.

Tuttavia, purtroppo, Panic non è stato all'altezza di soddisfare la stessa fascia demografica presa di mira da The Wilds che, al contrario, è già stata rinnovata per una seconda stagione dallo stesso streamer. Dal momento che la prima stagione di Panic ha raccontato una storia completa e autoconclusiva, il desiderio di continuare la produzione si è interrotto e Amazon ha pensato che fosse il momento ideale per staccare la spina.

Nella nostra recensione di Panic avevamo detto che la serie è una trasposizione fedele e appassionata, che subisce però parecchio gli effetti di un genere spesso abusato nei temi e nelle dinamiche narrative. Un prodotto del genere è sicuramente indirizzato a chi intende divorare la stagione episodio dopo episodio, e forse gettarsi a capofitto nelle vicende è il modo migliore per godere quanto fatto dalla Oliver e soci. Tra incertezze e trovate, Panic riesce se non altro a comunicare il suo importante messaggio, ovvero che sono le cose di cui abbiamo più paura quelle che ci servono per crescere. Purtroppo il messaggio si chiuderà qui per sempre. Nel cast, comunque, c'è anche Bryce Cass di Tredici.