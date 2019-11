Panic, Bryce Cass di Tredici si unisce al cast della serie Amazon

Lo scorso maggio Amazon ha annunciato l'arrivo di una serie TV basata su Panic, bestseller Young Adult scritto da Lauren Oliver, e ora ha trovato uno dei suoi interpreti principali.

Ambientato nella piccola cittadina americana conosciuta come Carp, lo show è incentrato su una competizione che nessuno sa quando sia cominciata, né chi l'abbia inventata, e a cui i diplomando partecipano ogni anno. In palio, però, ci sono 67.000 dollari che fanno gola a tutti i concorrenti per i motivi più disparati: chi vuole la gloria, chi la vendetta, e chi cerca un'occasione per fuggire.

Secondo quanto riportato da Deadline, Bryce Cass - conosciuto per il ruolo di Cyrus in Tredici - è stato ingaggiato come per vestire i panni di Adam Lyons, un ragazzo sciocco e spensierato che fa parte del gruppo di amici di Ray. Il non riuscire a prendere niente sul serio, ironicamente, potrebbe dargli una chance di vittoria nella competizione.

Restando in casa Amazon Prime Video, il report rivela anche che Jim Klock (Green Book) è entrato a far parte del cast di The Underground Railroad, serie basata sul romanzo bestseller di Colson Whitehead e prodotto da Barry Jenkins e Brad Pitt. Apprezzato dalla critica per come è riuscito a mescolare la storia e l'immaginazione, nel libro è presente un mitico treno sotterraneo che trasporta gli schiavi in un'America alternativa.