Panic: primo trailer per la serie Young Adult di Amazon Prime Video

Non si può certo dire che i prodotti di Amazon Prime Video siano tutti uguali o molto simili tra loro; dopo aver raggiunto il successo con due show come The Boys e Invincible, stavolta il colosso dello streaming tenta la carta Young Adult e diffonde il primo trailer ufficiale di Panic, serie tratta dal libro di Lauren Oliver in arrivo a fine mese.

"C'era una volta una città dove tutti gli abitanti si sentivano bloccati, ma una ragazza era diversa...", comincia così il trailer ufficiale di Panic, serie che affronta il disagio adolescenziale e la voglia di fuggire da una città claustrofobia per il volere esplorare l'ignoto, configurato con l'universo dei college americani.

Ambientato nella piccola cittadina americana conosciuta come Carp, lo show è incentrato su una competizione che nessuno sa quando sia cominciata, né chi l'abbia inventata, e a cui i diplomando partecipano ogni anno. In palio, però, ci sono 67.000 dollari che fanno gola a tutti i concorrenti per i motivi più disparati: chi vuole la gloria, chi la vendetta, e chi cerca un'occasione per fuggire.

La protagonista del libro e dello show, Heather, interpretata da Olivia Welch, decide di partecipare quasi per caso: ha appena rotto con il ragazzo e vuole dimostrare di esser capace di grandi cose, di non essere semplicemente "la ragazza di". La sua partecipazione alla gara parte quindi come qualcosa di casuale, ma la ragazza troverà sempre più motivazioni per continuare a competere, per continuare a puntare sempre più in alto. Nel cast anche Bryce Cass di Tredici.

La Oliver si è subito detta entusiasta del progetto: "Progetti come questo sono i miei preferiti: entusiasmanti, pieni di sfide. E non abbiamo neanche cominciato la pre-produzione!" ha dichiarato la scrittrice, che in passato ha già visto adattare un'altra sua opera, Prima di Domani (Before I Fall).

Showrunner e produttore esecutivo di Panic è Adam Schroeder. Nei panni della produttrice esecutiva troviamo anche Lauren Oliver. La prima stagione esordirà su Amazon Prime Video il 28 maggio prossimo.



Su queste pagine potete già leggere le nostre prime impressioni su Panic.