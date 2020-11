Paola Cortellesi in lacrime ricorda Gigi Proietti: 'É stato un colpo basso'

Paola Cortellesi ha voluto dare un ultimo saluto a Gigi Proietti, l'amatissimo attore scomparso nel giorno del suo compleanno. La comica non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando la sua infanzia segnata da un personaggio tanto significativo che con la sua morte ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo.

"A sette anni avevo già consumato la cassetta di A me gli occhi please. In casa ripetevo a memoria tutti i passaggi, avevo idea che fosse una storia tanto allegra! Ricordo la prima volta che mi sono commossa da bambina, capitolavo alla prima strofa. E’ stato un colpo basso a livello emotivo".

La Cortellesi molto provata ha poi aggiunto: "Papà e mamma ti portavano a vederlo a teatro, ricordo nitidamente in platea al Sistina che avrei voluto fare questo mestiere. Per me è la vita, la strada senza saperlo me lo dirà lui. Gliel’ho raccontato e lui mi ha risposto con affetto, lui mi ha riposto bene ma sarà stata la millesima. Ridere a crepapelle senza ritegno con il maestro. Con lui si, si poteva. Ogni volta aveva la mia età. Ogni consiglio è stata la spinta a fare del mio meglio in questo mestiere di pazzi che è l’attore. Nessuno mi toglierà ciò che ho provato".

L'attrice non è stata l'unica a ricordare un uomo che ha fatto la storia della comicità italiana. Alessandro Gassmann ha ricordato Proietti sui social network mentre Enrico Montesano ha parlato dalle pagine di Repubblica.