Da Paola Cortellesi a Luca Guadagnino, tutte le nuove serie Sky della stagione 2020/21

Nella giornata di martedì 21 luglio Sky ha presentato i palinsesti della stagione 2020/21. Tra le serie tv, in un panorama ricco di produzioni originali, spiccano il nuovo progetto di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome), una miniserie tinta di giallo con Paola Cortellesi e due nuovi episodi de I delitti del BarLume.

Paola Cortellesi sarà la protagonista di Petra, quattro episodi ispirati ai gialli di Alicia Giménez-Bartlett. Le storie, in onda dal 14 settembre su Sky Cinema, saranno ambientate a Genova, anziché nella Barcellona dei romanzi, e l'ispettrice che dà il nome alla serie sarà affiancata dal suo vice, interpretato da Antonio Pennacchi.

Arriverà a ottobre su Sky Atlantic We are who we are, co-produzione Sky-HBO diretta da Luca Guadagnino, anche showrunner e sceneggiatore (con Paolo Giordano e Francesca Manieri). La serie racconterà la storia di due adolescenti americani, che vivono con le loro famiglie in una base americana in Italia.

Sempre su Sky Atlantic, debutta in autunno Romulus, l'epico racconto in dieci episodi della nascita di Roma, una serie creata e diretta da Matteo Rovere.

La stagione 2020/21 di Sky sarà segnata anche dalle grandi produzioni europee Sky Original, come l'acclamata Gangs of London, già rinnovata per la seconda stagione, Das Boot 2, Riviera 3, The Third day, Save me too e Tin Star 3. Torneranno inoltre serie di successo come I delitti del BarLume con Filippo Timi, di cui sono attesi due nuovi episodi. Altre due attese novità sono invece Cops, una commedia irriverente sulla polizia diretta da Luca Miniero (Benvenuti al sud), e un progetto ancora senza titolo (quello provvisorio è Anna) di Niccolò Ammaniti, tratto dal suo romanzo omonimo. I fratelli D'Innocenzo, tra le rivelazioni cinematografiche degli ultimi anni grazie a La terra dell'abbastanza e Favolacce, stanno infine scrivendo la loro prima serie tv.