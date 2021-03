Paola Cortellesi torna su Sky: iniziate le riprese della seconda stagione di Petra

Paola Cortellesi torna a interpretare l'ispettrice Petra Delicato per la seconda stagione di Petra, la serie Sky Original basata sui romanzi polizieschi di Alicia Giménez-Bartlett. Sono in corso in questi giorni, tra Genova e Roma, le riprese dei nuovi episodi della serie, prodotta da Sky, Cattleya e Bartlebyfilm e diretta da Maria Sole Tognazzi.

Nella nostra gallery sono visibili le prime foto di scena dal set di Petra. I quattro nuovi episodi sono tratti dai romanzi Serpenti nel paradiso, Un bastimento carico di riso e Nido Vuoto e dal racconto Carnevale diabolico.

Paola Cortellesi ha collaborato anche alle sceneggiature, scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia.

"Iniziamo con entusiasmo le riprese di questa seconda stagione di Petra e sono felice di aver ritrovato sul set il bellissimo clima che si era creato lo scorso anno" ha dichiarato la regista Maria Sole Tognazzi. "Ringrazio Sky, Cattleya e Bartlebyfilm per aver voluto fortemente questo progetto. [...] Siamo pronti per tornare con le nuove avventure di Petra nella meravigliosa Genova!"

Secondo la sinossi ufficiale, "L’ispettrice Petra Delicato (Paola Cortellesi) è ora stabilmente in forze nel settore operativo della mobile di Genova. Al suo fianco c’è sempre il vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Il loro rapporto di reciproca stima e amicizia si è ormai consolidato, nonostante le differenze di età, genere, esperienza di vita e visione del mondo. Insieme sono una coppia investigativa senza precedenti e due compagni di bevute inarrivabili."

