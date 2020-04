Paola Di Benedetto commenta lo scioglimento di Benji & Fede e lancia una proposta

in questi giorni si sta a lungo parlando della vincitrice del GF Vip Paola di Benedetto, che in una diretta Instagram tenuta nella giornata di ieri con il fidanzato Federico Rossi, con cui evidentemente ancora non ha avuto modo di vedersi, ha commentato lo scioglimento del duo Benji & Fede, di cui faceva parte proprio Rossi.

La notizia glie l'ha data il compagno, in quanto Paola non era a conoscenza dell'accaduto. "In tre mesi che non ci sei stata, fuori è successo di tutto" ha esordito, riferendosi evidentemente non solo ala pandemia di Coronavirus di cui i VIP sono venuti a conoscenza solo qualche settimana prima della fine con il videomessaggio di Alfonso Signorini. Rossi ha infatti rivelato alla fidanzata che "Benji e Fede si sono sciolti".

La notizia ha colto in contropiede l'ex Madre Natura, che ha però lanciato una proposta scherzosa al fidanzato: "ti posso dire? Mi hanno detto che canto molto bene. Ti va di fare un duo? Potremmo fare Al Bano e Romina de' noantri" ha affermato tra lo scherzoso ed il serio, a cui ha risposto Fede, non in maniera molto convinta: "possiamo farlo, poi ci presentiamo a Sanremo il prossimo anno. Ti hanno detto che hai una bella voce? Sono stati carini. Certo, hai una bellissima voce, quando parli, quando sussurri”.