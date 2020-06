Paola Di Benedetto vittima di uno scherzo da parte di Fede, la reazione è virale

Paola di Benedetto ed il cantante Fede si sono ritrovati dopo il periodo di lockdown, e le loro vicende quotidiane sono immediatamente state oggetto di Storie e post su Instagram. Particolarmente divertente però è lo scherzo orchestrato da Fede ai danni dell'ex Madre Natura.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, il componente del duo Benji & Fede ha spaventato la sua dolce metà, che non gliele ha certo mandate a dire.

Federico Rossi si è nascosto dietro la porta mentre la sua bella la stava aprendo. La reazione della Di Benedetto è stato un mix di paura e rabbia: se durante lo scherzo si è messa le mani davanti alla bocca, spaventata per i versi del fidanzato, subito dopo l'ha mandato a quel paese ed è fuggita via, tra le risate generali di Fede che poi l'ha rincorsa cercando di consolarla ma si è beccato altri insulti dettati dallo spavento.

Tra i due poi è ovviamente tornato il sereno ed hanno ripreso a fare la loro vita tra coccole ed effusioni. A fine lockdown la Di Benedetto ha scoperto lo scioglimento di Benji & Fede e si è offerta di formare un nuovo duo insieme al fidanzato, a seguito della vittoria del GF Vip.