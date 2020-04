Paolo Bonolis vicino all'addio a Mediaset per 'colpa' di Lucio Presta?

Nonostante il successo di Avanti Un Altro e le repliche di Ciao Darwin, la situazione tra Paolo Bonolis e Mediaset non sarebbe idilliaca. Il presentatore infatti ha aperto ad un ritorno in RAI a causa di alcune scelte definite "incomprensibili" dalla rete, che ha scelto di mandare in onda le repliche del suo quiz show.

E sebbene nelle ultime settimane ci sia stato silenzio totale sulla questione, quest'oggi il Messaggero ritorna sul tema e sostiene che l'addio di Bonolis a Mediaset è tutt'altro che improbabile. A spingere il conduttore fuori dal Biscione sarebbe Lucio Presta, che di recente ha attaccato Barbara D'Urso in un lungo post pubblicato sul proprio account Facebook.

Presta non ha usato nemmeno parole dolci per la rete ed ha scritto, sempre riguardo alla D'Urso, che "si potrebbe obiettare che forse è l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio ma mi è difficile da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria”.

Insomma, le tensioni tra le parti sono tangibili, ma cosa c'entra Bonolis? Paolo infatti è rappresentato proprio da Presta, e non è escluso che in caso di rottura tra le parti possa abbandonare Mediaset, con conseguente addio ad Avanti Un Altro ed approdo in Rai.