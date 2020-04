Paolo Bonolis apre all'addio di Avanti Un Altro: 'Stancante, farò dei documentari'

Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana, ed insieme a Luca Laurenti forma una delle coppie più longeve del piccolo schermo. Intervistato da RTL 102.5 nella giornata di ieri, il conduttore ha parlato della sua carriera ed ha svelato quali potrebbero essere i prossimi passi.

Bonolis infatti ha racontato che in futuro potrebbe prestarsi alla divulgazione, ma in una modalità nuova. Il presentatore infatti ha confessato che "mi sarebbe piaciuto fare della documentaristica divertente", in quanto crede che rispetto a quella classica potrebbe essere più accessibile per tutti.

"E' una cosa che in futuro forse proverò a mettere in piedi, ma bisogna essere d'accordo con chi produce tutto questo perchè non è che posso fare tutto da solo, altrimenti tornerei all'adolescenza" ha raccontato Bonolis, il quale ha anche svelato che "qualcosa l'avevo scritto, ma poi i mille impegni mi hanno impedito di portare avanti questo progetto".

Nelle sue intenzioni quindi c'è la volontà di spiegare nozioni legate alla natura o la storia in maniera divertente, con lo stile di Bum Bum Bam, che di recente è tornato in TV.

Ovviamente, la discussione si è spostata anche su Avanti Un Altro, il quiz show inonda su Canale 5 ogni giorno. Bonolis a riguardo ha ammesso di essere "abbastanza stanchino", segno che la fine del gioco non sarebbe poi totalmente da escludere.

Su un eventuale ritorno a Sanremo, il conduttore ha ammesso che nella sua visione il Festival dovrebbe cambiare location in quanto il Teatro Ariston "ha esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico", e c'è bisogno di un trasferimento in "uno spazio più ampio per renderlo più simile all'Eurovision".

Sul possibile passaggio alla Rai di cui aveva parlato in passato, invece, non ha proferito parola in quanto i conduttori del programma non l'hanno incalzato sull'argomento.