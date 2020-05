Paolo Bonolis apre nuovamente all'addio a Mediaset: pronto il ritorno in Rai?

Paolo Bonolis ha più volte lasciato intendere che potrebbe lasciare Mediaset per tornare in Rai, e le ultime dichiarazioni rilasciate a Fanpage vanno ancora una volta verso questa direzione. Il conduttore infatti ha il contratto con Mediaset in scadenza nel 2021, e non è escluso che non rinnovi.

Il mattatore di Canale 5, nel corso dell'intervista ha affermato che "con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre no. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai. Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa".

Dichiarazioni che secondo molti lascerebbero intendere un addio praticamente certo, anche a causa dello scontro in atto tra il suo manager Lucio Presta e Mediaset. Presta negli ultimi tempi ha rilasciato commenti non lusinghieri sulla programmazione del Biscione, e potrebbe proprio spingere il conduttore a non rinnovare il contratto.

Tuttavia, non è da escludere si tratti di un semplice gioco al rialzo. Bonolis sa bene di essere uno dei volti televisivi più amati del piccolo schermo, ed a dargli ragione ci sono i dati sugli ascolti di Avanti Un Altro e Ciao Darwin, che anche con le repliche sta portando a casa ottimi risultati.