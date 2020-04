Paolo Bonolis e Fedez domani in diretta su Instagram: orario e come seguire la live

Paolo Bonolis e Fedez terranno domani una diretta Instagram. L'annuncio è stato dato dall'amato presentatore di Canale 5 sul proprio account ufficiale presente sulla piattaforma di condivisione foto, ed è stato ripreso anche dal rapper milanese.

La diretta si terrà alle 15 di domani pomeriggio, sabato 18 Aprile, e sui contenuti non sono disponibili al momento informazioni. Per seguirla, basterà collegarsi sul profilo Instagram di Paolo Bonolis e di Fedez.

Non si tratta della prima volta che i due interagiscono: lo scorso anno infatti Paolo Bonolis aveva intervistato Fedez a Music, dando il via ad una chiacchierata davvero molto interessante.

In questo periodo di quarantena, insomma, Bonolis si sta comunque dedicando alle sue passioni: di recente in un'intervista ha aperto all'addio di Avanti Un Altro, il programma che viene trasmesso in prime time su Canale 5 ogni giorno, lasciando intendere che potrebbe dedicarsi alla divulgazione per ragazzi in un nuovo formato divertente. Nel corso dell'intervista per RTL 102.5, Bonolis ha anche parlato di un possibile ritorno a Sanremo, ma a patto che il Festival abbandoni il teatro Ariston. Nella giornata di ieri inoltre è stato svelato che Bonolis diventerà presto nonno in quanto sua figlia Martina è il dolce attesa.

Domani sera, inoltre, andrà in onda la nuova replica di Ciao Darwin.