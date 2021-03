Paolo Bonolis e l'incredibile retroscena su Freddie Mercury: ecco cosa ha raccontato

Da qualche giorno è tornato Avanti Un Altro di Paolo Bonolis, il popolare quiz show in onda su Canale 5 nella fascia preserale. Il conduttore ha svelato un interessante e curioso retroscena su Freddie Mercury, il compianto frontman dei Queen.

Bonolis ha spiegato che dopo una partita di calcio a Londra Mercury, "mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l'indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley".

Il conduttore e mattatore di Canale 5 però nell'intervista a Il Messaggero ha anche parlato di altri temi, tra cui il suo cameo nel film di Tom & Jerry, ma soprattuto della televisione, per cui si è definito "un pioniere".

"Oggi mi dicono che è stato fatto tutto, tutto arato: si fa tv stanziale, da coltivatore. Il fatto è che improvvisando, senza conoscere chi entra in studio, è come aprire ogni volta un nuovo sipario. Poi lo sforzo è quello di rendere tutto più leggero possibile. Difficilissimo alleggerire il clima, specie ora. E dà gusto proprio questo. Come l'essere pop" ha concluso con un suo sogno: "fare la Panamericana con i miei figli: da Seattle a Ushuaia, Terra del Fuoco. In camper per quattro mesi".