Paolo Bonolis lancia il nuovo programma 'La Stanza del Medico': dove guardarlo

Nuovo programma per Paolo Bonolis. Il popolare showman, infatti, ha presentato "La Stanza del Medico", un nuovo appuntamento che andrà in onda ogni settimana su Sdl TV, la web tv della casa di produzione che dirige insieme alla moglie Sonia Bruganelli. Il talk show, come affermato da Bonolis, è "una piccola costola de Il Senso della Vita.

Insieme a lui ci sarà il dottor Roy De Vita, che insieme a Bonolis ogni martedì alle 21:30 tratterà vari temi. Al termine di ogni puntata ci sarà una diretta in cui i due risponderanno alle domande del pubblico, ma il giovedì andrà in onda alle 18:30 un ulteriore approfondimento.

"Giorni difficili eh? Difficili per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi vorrebbe essere libero e operativo ma non può. Che fare? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ve ne offriamo una. La Sdl tv mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento, al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita, per non addormentare la mente" ha affermato Bonolis nella presentazione ufficiale.

La Stanza del Medico potrà essere seguito su SDL TV. Nessuna informazione invece sul ritorno in Rai di Paolo Bonolis, di cui aveva parlato lo stesso conduttore in un'intervista.