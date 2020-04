Paolo Bonolis lascia Mediaset? Nuovi dettagli sul futuro di Avanti Un Altro

Negli ultimi giorni si è più volte parlato dell'addio di Paolo Bonolis a Mediaset a causa delle incomprensioni di Lucio Presta con i vertici del Biscione. Quest'oggi però sono emersi dei dettagli sulla situazione contrattuale che lega il presentatore alla TV commerciale.

Secondo quanto riferito, il contratto firmato da Bonolis con Mediaset è in scadenza nel 2021 e prevede una nuova stagione di "Avanti Un Altro", che dovrebbe appunto partire a Settembre. Blogo.it, infatti, riferisce che l'accordo prevede la registrazione di 120 puntate del game show in onda in prime time su Canale 5, a cui dovrebbero aggiungersi le 50 episodi già pronti e non trasmessi a causa del Coronavirus in primavera, una scelta che ha suscitato qualche perplessità tra lo stesso Bonolis che in un'intervista ha aperto al ritorno in Rai.

Non è tutto, però, però perchè Mediaset ha anche previsto quattro prime serate speciali per "Avanti Un Altro", che vedranno la partecipazione di vari vip nelle vesti di concorrenti, a cui dovrebbero aggiungersi altrettanti episodi dello show in prima serata e su cui ancora non sono stati definiti i dettagli.

La sensazione è quindi che almeno nell'immediato futuro Bonolis resterà ancora in Mediaset, ma chiaramente l'emergenza sanitaria potrebbe anche cambiare le carte in tavola.