Paolo Bonolis a Mara Venier: 'Facciamo Sanremo insieme', e lei non rifiuta

Mentre è praticamente certa la presenza di Amadeus a Sanremo 2021, dopo le dichiarazioni rilasciate dal direttore artistico la scorsa settimana, la Rai potrebbe già avere tra le mani una possibile soluzione per gli anni a venire: Mara Venier e Paolo Bonolis.

In una diretta Instagram tenuta insieme alla Zia, i due conduttori hanno parlato del futuro post-Coronavirus della TV italiana, ma a sorpresa il mattatore di Canale 5 ha lanciato una proposta alla collega: fare un Sanremo insieme. Bonolis però ha introdotto il discorso puntualizzando che non intende inserirsi nei discorsi che vedono Fiorello e Jovanotti come possibili spalle di Amadeus il prossimo anno: "non sto dicendo che non devono farlo loro per farlo noi. Ma alcuni dicono che sarebbe carino se facessimo un Sanremo insieme" ha affermato.

Mara ha immediatamente risposto con entusiasmo, ribaltando la situazione e ponendo a Bonolis quella che è la domanda del momento: "quando torni in RAI?". A riguardo il padrone di casa di Ciao Darwin ed Avanti Un Altro non ha risposto, ma ha precisato che "adesso non posso, dopo non lo so. Quando? Boh! Quando mi va!". Sono già diversi giorni che si parla del probabile addio di Paolo Bonolis a Mediaset per via degli screzi tra il suo manager Lucio Presta e la televisione di Berlusconi, e queste nuove dichiarazioni sono destinate ad alimentare ulteriormente il tran tran mediatico.