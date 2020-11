Paolo Bonolis racconta il suo dramma: 'Ho rischiato di perdere mio figlio'

Paolo Bonolis nel corso di una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha rivelato di aver avuto un rapporto molto difficile con suo figlio Stefano, nato dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller.

La donna dopo la separazione è tornata negli Stati Uniti e, il noto conduttore non ha avuto la possibilità di rivedere i suoi bambini per diverso tempo. Bonolis ha ammesso di essere stato per molto tempo un padre assente e di aver capito solo successivamente gli errori che aveva commesso. Il conduttore ha infatti rivelato di essere stato molto egoista e di aver badato solo ed esclusivamente alla sua carriera senza rivolgere l'attenzione necessaria agli affetti più cari.

Nel corso della sua intervista a Verissimo Paolo Bonolis ha poi ringraziato sua moglie Sonia, svelando che parte del suo cambiamento è dipeso da lei. La donna gli ha fatto comprendere quelle che erano le vere e proprie priorità della sua vita e ciò gli ha permesso di recuperare il complesso rapporto con suo figlio Stefano.

Dall'unione con Sonia sono nati poi altri tre bambini: Davide, Adele e Silvia. Proprio quest'ultima ha avuto molti problemi di salute ma sembra che ormai il peggio sia passato. Il conduttore ha detto di loro: "Silvia è luce allo stato puro. È sgusciata fuori dalle difficoltà che la vita le ha riservato fin dalla nascita, curandosi con il divertimento e con il sorriso. Davide ha un’ironia velocissima e un grande talento per lo sport, anche se è pigro quanto me, mentre Adele quando c’è da faticare per un obiettivo, non si tira mai indietro e ha un’intelligenza vivacissima".

Nelle scorse ore Bonolis è stato al centro di una polemica legata al funerale di Gigi Proietti. Il caso sembra essere ormai rientrato ma, il noto conduttore resta comunque molto scosso dalla perdita di un carissimo amico.