Paolo Bonolis resta in Mediaset, la conferma ufficiale del conduttore di 'Avanti un Altro'

E' ufficiale: Paolo Bonolis resterà in Mediaset. Dopo i rumors sul presunto addio di Bonolis alla Mediaset, la prova arriva dal settimanale Oggi, che conferma che Paolo Bonolis continuerà a lavorare col Biscione fino alla fine del suo contratto lavorativo.

Dopo le polemiche che avevano coinvolto il presentatore per lo stop subito da alcuni programmi TV causa Coronavirus, girava voce che il conduttore avrebbe lasciato l'azienda di Cologno Monzese per tornare a lavorare con la Rai. Inoltre, a seguito di questa pausa televisiva, Bonolis aveva cominciato a lavorare a "La stanza del medico", dossier in streaming staccato dai colossi della televisione italiana, e tutto indicava un'imminente uscita dai giochi del simpatico e amatissimo conduttore televisivo.

Nulla di tutto questo era stato confermato, e sebbene il gossip continuava a viaggiare veloce, Paolo Bonolis non aveva mai rafforzato pubblicamente questo cambio di rotta. Adesso però, sembra davvero ufficiale, e Bonolis non abbandonerà la Mediaset ed i suoi programmi ad alto tasso di share.

Cosa succederà ora? "Avanti un Altro!" è pronto a ripartire dal 3 maggio con le nuove puntate, Luca Laurenti al fianco di Bonolis a fargli da spalla, e dopo una pausa estiva lo show è confermato come di consueto anche la stagione prossima, mentre per conoscere gli altri progetti in cantiere bisognerà attendere ancora.