Paolo Bonolis a Sanremo 2025? Il conduttore: 'non mi è stato chiesto di farlo'

La conduzione di Sanremo 2025 al posto di Amadeus è il tema del momento ed alla luce del riscontro ottenuto dalle ultime cinque edizioni è una gatta da pelare non semplice per i vertici Rai. I nomi che circolano sul web sono ormai noti, e secondo molti in cima alle preferenze ci sarebbe Paolo Bonolis.

Proprio Paolo Bonolis infatti in estate si congederà da Mediaset, e secondo alcuni potrebbe essere l’occasione perfetta per tornare in Rai dalla porta centrale: il Teatro Ariston di Sanremo. Intervistato, il popolare conduttore ha affermato che al termine della stagione televisiva si prenderà un periodo di pausa “nel quale mi faccio gli affari miei” e solo “una volta portate a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello anteriore e poi quello esteriore”.

Non si tratta quindi di una chiusura a Sanremo 2025, sebbene Bonolis abbia specificato che “non ho alcuna idea perchè non ha senso che ce l’abbia. Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?”.

Su Amadeus, ovviamente, non può che spendere parole positive sebbene abbia confidato di non aver potuto seguire il Festival. Bonolis, pur riconoscendo che “ha fatto ottimi ascolti”, ha sottolineato che “ è difficile paragonare gli ascolti di oggi con quelli degli anni passati, essendo cambiate nel frattempo, come è naturale che sia, molte cose, sia nel campo della platea televisiva, che nel fatto tecnologico della fruizione del prodotto”. Il mattatore di Avanti Un Altro si è complimentato con Fiorello ma anche con il direttore della fotografia e gli scenografi.